Onder Elkaar

“Je wordt nooit geaccepteerd. Mensen willen je niet bij hun groep hebben,” zei Johan.

Ik wist dat hij gelijk had, maar soms heeft hij het mis. Ik zit bij een klein groepje gay mensen van boven de 50. Vrienden spiegelen zich aan elkaar of anders gezegd, soort zoekt soort. Het is ook waar in mijn geval.

Eén keer in de maand gaan wij naar een groot restaurant van een zorg- en wooninstelling. Wij drinken koffie en kletsen met elkaar. Er is geen agenda. Het is puur voor de gezelligheid. Wouter is een lid van het clubje. Hij heeft een lang, smal gezicht met een hoog voorhoofd, een brede kaak en een mond met dunne lippen. Aan zijn lippen kun je zien in welke stemming hij is. Soms kijkt hij vriendelijk als iemand hallo tegen hem zegt, maar een spontane glimlach heb ik nooit gezien.

Wouter werkt in de zorg en is de mantelzorger voor zijn partner van meer dan 30 jaar. Wouter maakt zijn eigen kleding en dat vind ik bijzonder. Hij vindt het leuk om te doen. Hij is creatief en gevoelig voor commentaar of kritiek. Ik kan mij niet voorstellen hoe het leven voor hem tijdens zijn jeugd was. Ik denk dat zijn leven niet makkelijk was en dat het hem hard gemaakt heeft. Hij is heel afwerend.

Ik wilde hallo tegen hem zeggen, maar hij was in gesprek met een vrouw die nieuw bij onze club was. Ze hadden ontdekt dat ze allebei in Rotterdam geboren en getogen waren. Ze betreurden hoeveel Rotterdam is veranderd.

“Het is niet meer zoals het was.”, hoorde ik Wouter op een bedroefde toon zeggen. De mensen die daar nu wonen hebben niets met de stad. De vrouw was het er mee eens.

“Niets in Nederland is zoals het was,” zei ze. Ze vielen even stil en waren in gedachten bij het Rotterdam van vroeger.

“Hoe gaat het Wouter?”, vroeg ik aan Wouter die schuin tegenover mij zat. Ik had gewacht tot er een onderbreking in hun gesprek was. Het heeft geen zin om te wachten tot Wouter in een betere stemming komt.

De vrouw keek mij aan.

Wouter keek naar mij met een lege blik op zijn gezicht alsof hij mij niet herkende. Ik stelde hem een makkelijke vraag. “Hoe gaat met jouw partner?”, vroeg ik. Ik voelde mij beschaamd omdat ik de naam van zijn partner kwijt was.

“Het blijft hetzelfde met hem; het wordt nooit anders,” zei hij. Er viel weer een stilte.

“Hoe is het bij jouw werk?”, vroeg ik.

“Het is slecht in de zorg. Wij moeten hetzelfde werk doen waar we vroeger drie mensen voor hadden. Wij moeten altijd haasten. Er is geen tijd om met de mensen te praten. Dat is ook aan de orde als je in de zorg werkt.” Hij keek naar de nieuwe vrouw die knikte.

“Vroeger het was heel anders. Tegenwoordig krijgen de asielzoekers alles en wij krijgen niets,” zei ze.

“En wij hebben altijd belasting betaald,” zei Wouter. “Het is gewoon niet eerlijk. Wij hebben hier gewoond en belasting betaald. Laat hen eerst enkele jaren hier werken en belasting betalen en niet na een maand of twee alles gratis krijgen,” zei hij met een bittere stem.

Ik keek naar zijn overhemd met een zwart/wit a-symmetrisch patroon van driehoekjes. Hij droeg een zwarte broek en zwarte schoenen. Hij was altijd smaakvol gekleed.

Henk, die vrijwilligerswerk met gay vluchtelingen doet, is de onofficiële leider van onze club. Hij keek naar Wouter en zei op een bescheiden toon tegen Wouter, “Wouter, ga eens met mij naar de jongens van het asielzoekerscentrum. De jongens zijn heel lief en vriendelijk. Gezelschap. Het is niet meer dan dat.”

“Daar heb ik geen tijd voor. Ik heb het druk met werk en zorgen voor Remco,” zei hij kortaf.

“Wie is Remco?” vroeg de vrouw.

“Remco is mijn partner en thuis zorg ik voor Remco. Hij is bijna helemaal verlamd,” zei hij. “Ik ben de mantelzorger voor hem maar hij is wel mijn partner.”

Ria, de vrouw die voor de eerste keer bij ons was, sprak met een luide stem. “Al de buitenlanders krijgen zorg voor niks,” zei ze.

“Asielzoekers,” corrigeerde Henk. Ria keek naar Henk. “Het zijn allemaal buitenlanders,” zei Ria. Wouter keek naar Henk en zei, “En de hele tijd zitten ze in het Asielzoekerscentrum en alles wordt voor hen betaald. Ze hoeven zich geen zorgen te maken,” reageerde Wouter.

Soms walg ik van de commentaren die ik op internet over vluchtelingen en asielzoekers lees. Vorige week heb ik gelezen dat één van de Tweede Kamerleden een “vuil kutwijf” is omdat zij de medische zorg voor de asielzoekers wil verbeteren.

“Wouter, denk je ooit aan wat die mensen meegemaakt hebben. Ze hebben hulp nodig,” zei ik.

Ik keek naar Henk en hij zat naar het tafelblad te kijken. Zijn wangen kleurden.

Ria keek naar mij. “Uit welk land kom je,” vroeg ze. “Amerika,” zei ik. Ze keek naar haar thee en vroeg, “Hoe lang woon je in Nederland?”

“Meer dan 20 jaar. Waar woon jij, Ria?”, vroeg ik.

“Ik kom uit Rotterdam maar ik woon al jaren in Breda. Ik dacht dat je Engeland kwam, met jouw accent. Je spreekt goed Nederlands, maar natuurlijk kun je het nooit echt goed begrijpen,” zei ze.

“Soms heb ik moeite om het juiste woord te vinden. Het woord dat het juiste gevoel overbrengt.” Ria knikte.

“Weet je waar het echte Nederlands gesproken wordt?”, zei Ria.

“Nee, Ria. Waar?”

Soms kom ik iemand tegen die een korte bijles in de Nederlandse taal wil geven. Ria is één van hen.

“Haarlem!”, riep ze. Ria gebruikte het volume van haar stem om haar punt duidelijk te maken.

Een man die zijn bejaarde moeder zat te helpen met eten begon bijna hardop te lachen.

“Haarlem! Waarom Haarlem?” zei ik.

“Laat mij het uitleggen. Je zal het nooit echt begrijpen maar ik zal het toch proberen.” Zij keek naar het bord dat op haar dienblad lag. Stel je voor dat dit bord Nederland is.” De man met zijn moeder zat met volle aandacht te luisteren. Ze wees met een mes naar een plek aan de rand van haar bord. “Hier ligt Haarlem. Aan de Noordzee.” Aan de andere kant ligt Enschede. Nou, de mensen die in Enschede wonen spreken alsof ze Duitsers zijn. Je hoort het Duits in hun spraak. Dat komt omdat Enschede zo dichtbij Duitsland ligt, maar Haarlem ligt bij de zee en niemand woont op zee. Er is geen invloed op de Haarlemmers, dus zij spreken het puurste Nederlands.”

De glimlach van de luisteraars ging van oor tot oor.

Het was stil bij onze kleine clubje. Zij nam aan dat iedereen het met haar eens was en ging verder.

“De mensen die in Maastricht wonen”, (hier had ze een probleem om Maastricht op een rond bord aan te wijzen), “spreken Limburgs. Dat is een dialect dat niet te verstaan is. Het is meer Duits dan Nederlands.”

“En hier in Brabant? Zijn wij beïnvloed door de Belgen?”, vroeg ik.

“Nou, wij hebben wel wat woorden van de Belgen geleend maar ze spreken meer Vlaams dan Nederlands.”

Ik wist dat ik haar nooit op andere gedachten kon brengen. Zij is niet mijn soort, en ik niet de hare.