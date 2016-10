Levenslied

Levenslied

Toen ik in de jaren negentig naar Nederland verhuisde leek Nederlandstalige muziek uit de mode. Alleen Engelstalige muziek was in. Ik hoorde vrijwel alleen maar Engelstalige muziek op de radio.

Ik wilde de Nederlandse taal leren en ik vond Nederlandstalige muziek een prima hulpmiddel. Ik kon de tekst van een populair Nederlands lied uitprinten, het liedje op YouTube luisteren en voila, karaoke als een leermethode.

Het Levenslied Festival in mijn geadopteerde stad Tilburg geeft mij een kans om mijn kennis van Nederlands te verbeteren en de cultuur te ervaren. Omdat Levensliedjes vaak over emoties gaan wordt

de gesproken taal belangrijker dan de standaardtaal. Ik ga ieder jaar naar het Levenslied Festival en vind het een prachtige evenement. Een aantal jaren geleden vroeg ik aan een collega of hij mee wilde gaan naar het Levenslied Festival.

“Ga je mee naar het Levenslied Festival dit weekend?” vroeg ik aan Hans. Zijn gekrulde haar hing over zijn voorhoofd en met een onderdrukte lach in zijn ogen zei hij, “Nee”. “ik ga naar Schiedam. Ik ga op bezoek bij mijn moeder.” Hij pauzeerde even en keek mij ernstig aan,

“Ga je echt naar het Levenslied?”

“Ja.” antwoordde ik, “ik vind het heel leuk.”

“Hoe kan je naar die kneuterige muziek luisteren?” vroeg Hans. “Is het niet heel druk in Centrum met al die lui om je heen?” Hij keek mij vragend aan.

Op mijn werk stond de radio de hele dag op een popmuziek station. Het viel me op dat alle commerciële radiozenders bijna alleen Engelstalige muziek draaide. Er waren uitzonderingen uiteraard; Radio Noordzee speelde veel Nederlandse muziek. Ik luisterde er graag naar.

Op een dag stond mijn supervisor toevallig naast mij. Zonder enige aanleiding zei hij, “Ik weet nog dat je naar een Frans Bauer concert ging. Wij hebben echt gelachen” zei hij. Mijn vrouw en ik hadden kaarten voor een Frans Bauer concert gewonnen en ik had dat aan mijn collega's verteld. Wij hadden van zijn concert genoten. Mijn supervisor vond het een lachertje. Volgens hem is Frans Bauer een smartlappenzanger maar als je aan hem vraagt wie hij wel een leuke zanger vindt kan hij er niet één noemen. Fans van Frans Bauer vinden dat hij heel gewoon is. Komt dat omdat Frans Bauer gewone taal spreekt? Ik besloot zijn arrogantie om te draaien.

“Waarom? Vind je je eigen cultuur een grap? Schaam je je ervoor?” Hij liep weg.

Meer dan 20 jaar later zit ik met 2 vrienden, Rob en Henk, bij Flamingoos, een gemengd Bruin café in Breda. Een gemengd café is een café dat voor iedereen, gay of straight, jong of oud is. De Regenboogvlag hangt aan de gevel. Deze avond zal de Bossche Zangeres Zonder Naam (Hans van Haren) die Mary Servaes-Beij geweldig kan nadoen, optreden.

Iedere kruk was bezet dus was het standing room only in het café. Het gouden licht van de lage herfst middagzon straalde door de ramen en zorgde voor een prettige sfeer voor de cafébezoekers. Iedereen stond met een drankje en kletste met elkaar. Uitbarstingen van gelach en het flitsen van mobieltjes bevestigde de goedmoedige sfeer, en toen werd het even stil, want de Bossche Zangeres Zonder Naam kwam binnen. Ze liep gewoon door de ingang, langs de bar en naar de achterkant van de rechthoekige ruimte. Het nieuws van haar komst gonsde van kruk naar kruk. Achter in de zaal op de dansvloer poseerde zij voor foto’s en kletste met enthousiaste fans. Toen vroeg ze de mensen met een gracieus gebaar om enkele stappen terug te gaan staan.

De DJ kondigde haar aan en zij begon te zingen...

Ik ben naar Mexico gekomen

het land van liefde en van zon

Het was geen lip sync. Zij zong heel erg goed en met een geweldige stem.

t’ was in de schaduw van de bomen

dan net als in dromen

een sprookje begon.

De menigte in het café begon te popelen voor dat gedeelte dat komt. Het is het dramatische moment in het lied. Bijna niemand kan zo hoog zingen maar ze willen het toch meezingen.

....want ik heb mijn hart verloren

in het mooie Mexico

Mexico, Mexi-iiico

Het café juichte. Haar stem ging zonder moeite naar boven en hield de noot vast. De mensen werden stil en bewonderden haar stem.

Ole!