Kansarm

De rode lamp brandt boven de verzenddoos die op de laadband voor het werkstation staat. Zehra draait naar rechts om te kijken hoeveel lampjes branden voor de bijna 100 vakken verspreid over een rek dat 10 meter breed en 1.80 meter hoog is. Zij kijkt naar het verste eind van het rek en ziet dat daar 3 lampen branden. Ze moet de 10 meter lopen. Eén van die lampjes brandt voor het laagste vak dat bijna op de vloer ligt. Achter haar brandt maar één lamp maar het vak ligt op de bovenste laag die 20 cm hoger is dan zij lang is.

Ze loopt snel naar het vak en buigt met haar armen gestrekt zodat ze de items sneller uit het vak kan halen. Ze pakt de grootste items eerst. Ze moet bijna helemaal naar de vloer buigen om de items uit het vak te halen. Zehra draagt een beige hijab en een lange jurk. Op de lamp gloeit nummer 2. In dit vak staan grote kaarsen en zij pakt 2 stuks en druk op de lamp om hem uit te zetten. In de andere twee vakken liggen kleinere items. Zij pakt de items en drukte op de lampen om hen uit te zetten. Ze loopt de 10 meter terug en gooit de artikelen in de doos op haar werkplek. Zij draait om en stapt op een krukje, haalt het item uit het hoge vak achter haar, zet de lamp uit en plaatst het item, een glazen theelichthouder, in de verzenddoos. Ze drukt op de knop bij haar werkstation en de verzenddoos op de laadband begint naar het volgende werkstation te rollen. Er zijn 10 werkstations in totaal op elk van de 4 productielijnen. Haar taak is heen en weer lopen, buigen en/of strekken. Het werktempo wordt door het aantal bestellingen die binnenkomen bepaalt, maar het tempo is zo hoog mogelijk. Het werk is monotoon, lichamelijk en geestelijk zwaar.

Ziekteverzuim is een grote probleem bij een productieproces dat is gebaseerd op minimum bemanning en maximale output. De minimale bemanning is niet moeilijk uit te rekenen, maar de maximale output die een mens in één dag kan doen is nogal subjectief. Ik kijk naar Zehra. Haar hijab geeft haar gezicht een ovale vorm en de wallen onder haar donkerbruine ogen tonen de vermoeidheid van het werk en geven haar een droevige blik. Net als de rest van de orderpicksters heeft zij last van haar polsen en ellebogen. Ik heb grote waardering voor Zehra. Zij draagt de last van haar werk en persoonlijke tragedie in haar familie met grote waardigheid. Zij is vriendelijk, behulpzaam en vroom. Zij wordt gerespecteerd door haar Moslim - en veel niet Moslim - collega's.

Iedere keer dat een warehouse medewerker op een knop drukt wordt de naam en actie genoteerd in het computersysteem. Van iedereen wordt verwacht een aantal nummer “picks” per uur te halen. Een handhavings methode om dit doel uit te voeren is het jaarlijkse “Beoordelingsgesprek”. Het gesprek is eenzijdig want in het reeds ingevulde Beoordelingsformulier staan de productiedoelen en andere eisen van de werkgever voor de werknemer.

“Ik wil dat je mij belooft dat je je volgend jaar niet meer dan 3 dagen ziek meldt.” Ik zat in mijn beoordelingsgesprek met mijn supervisor.

Zijn assistent stemde in, “En je gaat ook te vaak naar de WC.”

Ik negeerde de assistent.

“Hoe kan ik je dat beloven? Ik heb geen idee of ik ziek word of niet.” zei ik. De strategie is zoveel druk als mogelijk op de werknemer te zetten. Als ik meer dan 3 dagen ziek ben wordt mijn kans op opslag volgend jaar sterk verminderd. Ik moet mijn handtekening zetten dat ik het beoordelingsformulier in ontvangst heb genomen.

Een dag kort voor de begin van Ramadan wordt de tijd voor het avondeten tot later in de avond verschoven. Iftar, het breken van het vasten, komt niet tot zonsondergang. Voor Moslims betekent de late zonsondergang dat de Iftar veel later in de dag komt. De non-islamitische medewerkers zijn het niet eens met de nieuwe regeling van de pauzetijden. Ze vinden dat het belang van een religieuze gemeenschap boven hun eigen belang geplaatst wordt. “Dit is Nederland” zeggen ze, “waarom moeten wij ons aanpassen aan hen?”

De werknemers verdelen zich snel in twee kampen.De Islamitische medewerkers, die in de meerderheid zijn, in het ene en de non-moslims in het andere. De werksfeer is slecht. Een lichtpuntje is Fatima. Fatima is aardig en gemakkelijk in de omgang en vindt het leuk om vragen over de Islam te beantwoorden zo goed en kwaad als ze kan. Ik vraag aan Fatima waarom Moslims niet vasten vanaf, zeg maar, 06:00 to 18:00. “Nee, het is beter als alle moslims op de hele wereld op dezelfde tijd samen eten.”

“Maar Fatima, de lengte van het daglicht wisselt volgens de latitude. Is het praktischer om een vaste plaatselijke tijd te maken zodat iedereen hetzelfde vasten doet?”

Fatima zegt met wijde ogen en vriendelijke glimlach, “Tom, dat is niet hetzelfde. Alle moslims die in de hele wereld samen op dezelfde tijd gaan eten, dat is mooi. Het gevoel dat je krijgt omdat je weet dat je samen met alle Moslims in de hele wereld samen zit te eten. Dat is de Ummah.” Er was een blik van zaligheid op haar gezicht. Ik had het woord “longitude” in mijn mond maar ik heb het niet uitgesproken.

De aangepaste tijd voor het avondeten ging door en er kwam een nieuwe regel bij:

Het is niet toegestaan om naar de wc te gaan behalve als het pauze is.